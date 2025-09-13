Ces matières organiques qui deviennent des sources d’énergie pourraient représenter quasiment la moitié de notre consommation d’ici 2050 selon certaines études. Reportage de Mathieu Ligneau, Adrien Portron, Emmanuel Bach
Comment s’approprier l’enjeu de la biodiversité ? Cette question a été placée au cœur de la rentrée 2022 des...
Le plastique est omniprésent dans notre quotidien, des emballages aux objets de consommation courante. Cependant, derrière sa grande utilité,...
Interviewer des acteurs locaux pour comprendre la place des habitants au sein des projets d’énergie et analyser leur viabilité...
Devenir gardiens de la nature n’est plus une option, c’est une nécessité. À l’heure où les écosystèmes s’effondrent et...
Le changement climatique bouleverse profondément les écosystèmes et a des effets particulièrement préoccupants sur la biodiversité locale. À mesure...
Découvrez comment, via des solutions et initiatives innovantes, nous pouvons atteindre des moyens de production plus économes en ressources,...
Cette conférence donnée par Benjamin Broustey du bureau d’étude PermacultureDesign explique les relations entre la permaculture et l’habitat sous...
C’est une manière simple de réduire nos déchets de 30% ! Quand nous jetons à la poubelle nos épluchures...
L’équilibre fragile dans lequel se trouvent les variétés traditionnelles des plantes à racines et tubercules est d’un coup rompu...
La finance « verte », le vrai du faux. Avec HEC Bourse, Esp’r organise sa conférence de fermeture sur un sujet...
Les énergies renouvelables jouent un rôle de plus en plus crucial dans la transition énergétique mondiale. Face aux défis...
Dakar, capitale du Sénégal, est l’une des plus grandes villes du continent africain. Plus de 3 millions de personnes...
Esteban Quispe Churata, adolescent bolivien, crée des robots à partir des déchets. Découvrez la vie quotidienne et les défis...
Trois mathématiciens expliquent avec humour et pédagogie pourquoi la science est désormais certaine que l’activité humaine contribue à modifier...
Dans l’UE, ce devait être une affaire entendue : après 2035, interdiction de vendre des voitures neuves avec un moteur...
Les semences OGM promettaient des rendements plus élevés pour les agriculteurs indiens mais se sont avérés difficiles à cultiver,...
La science, dans son rôle de guide et de révélateur, se trouve en première ligne dans la lutte contre...
Les paysans n’ont plus le droit d’utiliser leur propres graines. Les hybrides F1 et les OGM deviennent la norme...
En 2018, l’humanité consommait 84 millions de tonnes de produits de la pêche issus des océans. Est-ce plus que...
Saviez-vous qu’on pouvait utiliser la chaleur de la Terre pour se chauffer ? D’où vient cette énergie, et comment...
