Podcast Communautés LGBTQ : au cœur de la confrontation Est/Ouest Au cours de la dernière décennie, l’ancien bloc soviétique a vu monter en puissance un discours faisant de la...

Documentaire Bourreau et victime : quel face-à-face ? Est-il vraiment possible de mettre face à face une victime et son bourreau pour espérer un dialogue ? Quand...

Documentaire Reconnaissance faciale : des entreprises de la tech au cœur de la surveillance Caméras haute définition, logiciels de reconnaissance faciale, centres de vidéosurveillance dernier cri : Sources révèle comment des entreprises occidentales...

Podcast Pourquoi la Chine persécute les Ouïghours Laurence Defranoux, journaliste à Libération, explique pourquoi la Chine traque les Ouïghours jusque hors de ses frontières et les...

Conférence Les droits de l’Homme, un récit pour nous donner bonne conscience? Les droits de l’Homme sont souvent présentés comme le socle universel sur lequel repose la dignité humaine. Depuis la...

Documentaire Au cœur de la forêt amazonienne : Carajas, la plus grande mine du monde Voyage au coeur de la forêt, en plein Far West amazonien sur la mine de fer de Carajas. C’est...

Documentaire Un éco-village pour réinventer l’éducation La liberté s’apprend à tout âge. Ramin, fondateur d’une école et d’un éco-village, milite pour une vie en autogestion...

Documentaire Agriculteur cherche vétérinaire Exercer comme vétérinaire dans les Alpes n’est pas de tout repos : journées de travail de 15 heures, trajets...

Documentaire Asie-Pacifique : la nouvelle poudrière Porté par un nationalisme victimaire et disposant d’une force navale surpuissante, le président chinois Xi Jinping mène une politique d’annexion...

Documentaire Mexique : La Bestia Chaque année 400 000 candidats à l’exil traversent le Mexique pour tenter de rejoindre le nord du pays et traverser illégalement...

Documentaire Alep, une ville à l’agonie Immersion à Alep en Syrie, où le virus s’est ajouté aux ravages de la guerre…

Documentaire Six faces d’une brique Un homme a restauré un vestige du mur de l’ancien ghetto juif dans une cour de Varsovie. Riverains et...

Documentaire Gipsy Kids : la tradition des Gitans Dans le sud de la France, Julian, 3 ans, s’apprête à être baptisé dans la tradition gitane catalane. La...

Documentaire Les petits débrouillards de Colombie Qu’ils aient grandi en Inde, au Maroc ou en Colombie, ce sont des enfants que l’on n’oubliera pas… Ils...

Documentaire Du discours antivax au conspirationnisme Née en réaction à la déferlante de fausses informations pendant la crise du COVID, la rédaction de Citizen Facts...

Documentaire Face à l’urgence climatique, répression contre les militants En Europe, face à la crise climatique, les activistes multiplient les actions chocs : blocage de rues, désobéissance civile...

Documentaire Zabbalin, ville poubelle En Egypte, des dizaines de milliers de personnes vivent à Zabbalin, un lieu comme peu en existent sur terre....

Documentaire Vivre loin du monde – Maroc Ben Fogle part à la rencontre de Robinsons des temps modernes, exilés volontaires qui ont quitté les villes et...

Documentaire La Biélorussie, un pays terrorisé par son dictateur La Biélorussie, un pays enclavé entre la Russie, l’Ukraine, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, traverse une période...