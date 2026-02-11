Derrière chaque médicament, il y a des milliers de cobayes humains qui en ont testé l’efficacité et les effets...
Focus sur les conditions de travail intensives en Corée du Sud, où les employés travaillent souvent plus de 60...
Aux Philippines, devenir Miss peut rapporter gros ! Formées comme des athlètes dans des camps d’entraînements, des centaines de...
Partout dans le monde, les Chinatowns sont menacés de disparition — et avec eux, la riche histoire de communautés...
A Pékin, des milliers de jeunes arrivent chaque jour des campagnes. Partagez le destin de Zhang Mingong : Min...
Dopamine, endorphine, ocytocine… L’amour ne serait-t-il que le résultat de l’action de diverses molécules et hormones ? Les neurosciences...
À Marioupol, à 1300 kilomètres de Moscou, dans les régions ukrainiennes du Donbass récemment annexées par les Russes, la paix...
La patrouille Breitling, la seule patrouille professionnelle privée à voler sur des avions à réaction, n’a pas fini de...
À la fin de l’hiver 2023, Irina Semenovich, une documentariste russe, s’est rendue dans le Donbass. Dans un récit personnel,...
Dans le nord-est de la Grèce, deux mille moines vivent à l’écart du monde au sein de la République...
\r\nDepuis cinquante ans, le Nigeria est un Eldorado pour les compagnies pétrolières du monde entier. Un Eldorado et un...
Chaque été, des milliers de Thaïlandais se rendent en Suède pour cueillir des myrtilles et des airelles dans les...
L’expérience de la Perestroïka, la restructuration économique et de la Glasnost, la transparence politique menée par Mikhaël Gorbatchev s’achèvera...
Des milliers d’Américains réalisent leur rêve en quittant tout derrière eux pour prendre la route. Une tendance en vogue,...
Une frontière linguistique coupe la Belgique en deux depuis 50 ans : Flamands au nord, Wallons au sud, et,...
C’est une statistique effrayante, aujourd’hui 20% des Français souffrent d’un manque d’offre de soins à cause des déserts médicaux....
« Notre mode de vie, c’est la liberté ». Sur TikTok, il a percé en se moquant des clichés sur sa...
Histoire, environnement, patrimoine, Mediterranéo se décline pour commencer en Bulgarie pour une découverte de la capitale Sofia, nous irons...
À Gao, ville malienne à la frontière avec l’Algérie, les migrants qui veulent traverser le Sahel croisent ceux qui...
Dans cette région côtière au sud de Manille, on extrait l’or du fleuve Paracale depuis le 16è siècle. La...
