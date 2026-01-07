Ressources Dans la même catégorie

Article Les sports les plus bénéfiques pour le cœur Le cœur est bien plus qu’une simple pompe hydraulique ; c’est le moteur central de notre existence, un muscle...

Documentaire Paraplégique et futur champion aux JO ? À la suite d’un grave accident de voiture en 2019, Yann est devenu paraplégique. Avec le soutien de sa...

Article Cycle menstruel : quel impact sur les sportives ? Le cycle menstruel est un processus biologique complexe qui joue un rôle crucial dans la vie reproductive des femmes....

Article Après l’exercice physique : gérer et soulager les courbatures Après une séance de sport, il est courant de ressentir des courbatures. Ces douleurs musculaires, bien que désagréables, varient...

Podcast C’est quoi ça, le slowsport ? Dans une société moderne obsédée par la performance métrique et l’instantanéité, une contre-culture émerge avec force pour apaiser nos...

Documentaire Randonner en toute sécurité Allez, on grimpe ! Pour la première émission consacrée à la rando, François Egger rejoint l’une des plus belles...

Documentaire La Scuderia Ferrari : les coulisses d’un défi Dans ce reportage consacré à la Scuderia Ferrari, vous pourrez découvrir les moindres secrets de l’équipe de Maranello…Par le...

Documentaire La pelote basque La pelote basque est une véritable institution au Pays basque ! Ce sport qui s’apprend presque au berceau est...

Podcast Le grand saut « Le base-jump, c’est de sauter d’un point fixe. Il faut imaginer qu’il n’y a pas le vent relatif...

Documentaire Secrets d’athlètes : la natation À 22 ans, le nageur américain Michael Phelps est le plus rapide du monde : doté d’une envergure extraordinaire,...

Documentaire Une course Six 4000 – Documentaire en français Une traversée exceptionnelle à plus de 4000 m d’altitude. Ajoutez six « 4000 » à votre palmarès ! Deux jours pour...

Documentaire Cybathlon, championnat pour sportifs augmentés Dans ce reportage, suivez la préparation de Christophe Huchette, ancien sportif paralympique à la tête de la délégation française,...

Podcast Régine Cavagnoud, l’étoile brisée du ski français Régine Cavagnoud avait conquis le monde et rêvait d’Olympe. Après bien des galères, la Française s’était hissée tout près...

Documentaire Kantoku superstar Portrait de Philippe Troussier au Japon. Meilleur entraineur d’Asie en 2000, le sorcier blanc amène l’équipe nationale nipponne jusqu’aux...

Documentaire Thierry Henry, derrière le masque Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 51 buts en 123 sélections, Thierry Henry est une légende...

Documentaire Rodeo Girls Au Texas, le rodéo fait figure d’institution. Immersion aux côtés de trois adolescentes adeptes de cette discipline sportive spectaculaire,...