Monter dans la rame d’époque du Train de la Rhune, gravir ses pentes à 905 m d’altitude, survoler la Côte basque et les maisons labourdines, croiser brebis, vautours et poneys pottok… puis filer vers l’est jusqu’au mythique Train d’Artouste, accroché à flanc de montagne au-dessus des eaux turquoise. Entre deux panoramas, l’histoire se raconte : crémaillère centenaire, ouvrages d’art, barrage d’Artouste et usine hydroélectrique où l’eau devient électricité.

Cap ensuite sur l’Ariège avec le “transpyrénéen” : bastides médiévales, grottes préhistoriques et vallées sauvages vues depuis le TER. Final en apothéose sur le flamboyant Train Jaune, canari catalan classé à l’UNESCO, ses viaducs légendaires (Gisclard, Séjourné) et les gorges spectaculaires qui mènent aux contreforts du Canigou.

Patrimoine vivant, ingénierie de montagne et nature grandiose : une traversée des Pyrénées au rythme des trains historiques et régionaux, pour une évasion hors du temps…

Réalisé par Brice MARTINELLI.

© MORGANE PRODUCTION