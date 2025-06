Documentaire

En archives et avec le témoignage des intéressées, l’histoire méconnue du « Groupe des 35 », un réseau de militantes qui a vu le jour dans les années 1970 à Londres, Dublin et ailleurs pour défendre les juifs persécutés par le pouvoir soviétique.

Après la création de l’État d’Israël en 1948, puis sa victoire lors de la guerre des Six-Jours en 1967, les juifs d’URSS se retrouvent dans le viseur des autorités soviétiques. Qu’ils souhaitent fuir l’antisémitisme ou vivre leur foi librement, les candidats à l’exil, considérés comme des traîtres, sont alors mis au ban de la société, voire emprisonnés. C’est le cas notamment de Raïssa Palatnik, une bibliothécaire de 35 ans, arrêtée par le KGB en décembre 1970. Son histoire se propage par-delà le rideau de fer et, en mai 1971, un groupe de 35 femmes juives organise à Londres une manifestation pour sa libération. Ce rassemblement marque le début d’une palpitante expérience de lutte collective : soutenu par Nativ, une branche des services de renseignements israéliens, le réseau essaime, notamment à Dublin, et multiplie les actions en faveur de ceux qu’on appelle les « refuzniks ». Lors de missions secrètes dignes des meilleurs romans d’espionnage, ces femmes, officiellement en voyage touristique, se rendent en URSS pour apporter des biens (jeans, cigarettes, vêtements chauds…) à leurs congénères persécutés, et collecter des informations en vue de poursuivre la mobilisation.

Des voix qui comptent

« S’il n’y avait pas eu le groupe des 35 femmes, nous serions tous morts », estime Katya Palatnik, la sœur de Raïssa, qui fut elle-même prisonnière politique. Mêlant archives et reconstitutions, ce documentaire donne pour la première fois la parole à des membres des sections de Londres et de Dublin. Désormais octogénaires, Joyce, Barbara ou Doreen se souviennent avec émotion de leur découverte du militantisme, qui a transformé leur vie mais aussi contribué à faire plier le pouvoir soviétique – lequel, sous la pression internationale, leva les restrictions à l’émigration sous Gorbatchev. Complété, entre autres, par le témoignage du célèbre refuznik et dissident Natan Sharansky, qui représenta par la suite la droite nationaliste à divers postes ministériels en Israël, un vibrant hommage à ces femmes ordinaires dressées contre la tyrannie.

Documentaire d’Aoife Kelleher (Irlande, 2022, 51mn)

Disponible jusqu’au 10/07/2025