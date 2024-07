Documentaire



Après la chute du Troisième Reich, les troupes alliées découvrent près de Munich une maison abritant des enfants Lebensborn, nés dans le cadre d’un programme nazi de reproduction sélective pour créer une race aryenne pure. Ces enfants, maintenant adultes, révèlent leurs histoires bouleversantes de recherche d’identité et de vérité sur leurs origines, tout en portant le poids d’un passé traumatique et les stigmates d’une idéologie eugénique. Leur quête met en lumière l’impact durable de ce programme et la lutte pour comprendre et accepter leur héritage.