Externaliser ses demandeurs d’asile dans un pays tiers, où leurs demandes seraient traitées : cette idée a séduit le Royaume-Uni et l’Italie, qui ont signé des accords à ce sujet avec, respectivement, le Rwanda et l’Albanie. Des accords bloqués à plusieurs reprises par des tribunaux nationaux et européens, mais qui intéressent bon nombre de membres de l’Union européenne voulant freiner l’immigration irrégulière. Quels problèmes posent ces accords en matière de droits humains ? Sont-ils réellement efficaces ? Décryptage.
