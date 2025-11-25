Ressources Dans la même catégorie

Conférence Progrès et risques : quels liens ? Le progrès a toujours été perçu comme un moteur d’amélioration de la condition humaine. Il façonne notre quotidien, transforme...

Conférence Quelle pédagogie pour faire face aux défis d’aujourd’hui? Face aux défis d’aujourd’hui, plusieurs approches pédagogiques peuvent être particulièrement efficaces pour les parents.

Documentaire Maroc : la révolte de la Gen Z Le 14 septembre 2025, une manifestation éclate devant l’hôpital Hassan II à Agadir, après le décès de huit femmes...

Documentaire Des marins croates prisonniers de leur navire En Croatie, dans la petite ville côtière de Trogir, voilà déjà trois ans que le Jadro est amarré au...

Documentaire Encore une victime de harcèlement scolaire Le harcèlement scolaire est un phénomène encore peu connu en France. Pourtant, plus de 10% des élèves subiraient des...

Documentaire Les étudiants de Hong Kong contre le gouvernement chinois Au Parlement de Hong Kong, des manifestants face à la police pour défendre la démocratie Un documentaire de Vincent...

Documentaire Elle finit aux Restos du Cœur après avoir travaillé toute sa vie Étudiants, caissières, autoentrepreneurs… pour la première fois, ils ont dû pousser les portes des Restos du Cœur. A cause...

Documentaire Beyrouth, révolte au coeur des ruines Mardi 4 août 2020, Beyrouth s’est arrêtée. Deux violentes explosions ont ravagé plusieurs quartiers de la ville. Le bilan...

Documentaire Autoroute : leur vie a basculé Ils prenaient l’autoroute chaque jour comme de nombreuses personnes. Mais du jour au lendemain toute leur vie va basculer....

Documentaire La mousson complique tout Il est le seul à transporter du bambou pendant la mousson.

Documentaire L’enfer des drames conjugaux Depuis le début du COVlD, les appels à l’unité de protection sociale se sont multipliés… De plus en plus...

Documentaire En exil, elles veulent changer l’Iran Une boxeuse et une activiste iraniennes ne peuvent rentrer chez elles car leur mode de vie est contraire à...

Documentaire Les justiciers des océans – Sea Shepherd à la poursuite du Thunder En Antarctique, le Thunder pêche la légine illégalement. Un commerce très lucratif mais dangereux pour l’équilibre fragile des océans...

Documentaire Splendeurs et tremblements (sur les chemins de l’Everest) Le 25 avril et le 12 mai 2015, deux séismes majeurs ravagent le centre du Népal, causant la mort...

Documentaire Tahiti : côté ombre, côté soleil Pour ceux qui aiment le voyage et le dépaysement, Tahiti est une île de rêve, entre ses lagons bleus,...

Documentaire Opiacés : les États-Unis en overdose En cinq ans seulement, les overdoses d’antidouleurs ont causé quelque 200 000 morts aux États-Unis. Ces substances à base...

Documentaire Afrique du Sud : les forçats du charbon Dans la langue zulu, « Zama Zama » signifie, celui qui essaie et essaie encore… A Ermelo, au cœur du poumon...