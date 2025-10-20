Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Drogue, alcool et excès : les gendarmes traquent les dangers de la route C’est un accident qui a ruiné sa vie. Gérard est lourdement handicapé depuis qu’il a perdu le contrôle de...

Documentaire Chroniques Policières : ce que les Français ne voient jamais Chaque Français croise tous les jours une voiture de police, un gardien de la paix ou un barrage de...

Documentaire L’impuissance des habitants face à la délinquance à Nantes NANTES : Alors que la sixième ville de France a connu, ces dernières années, une importante hausse démographique, la...

Documentaire La police de Saint-Étienne et la détresse des victimes À Saint-Étienne, une trentaine de personnes déposent plainte chaque jour. On enregistre 10 000 procès-verbaux et 1 500 gardes...

Documentaire Justice en France : lutter contre les violences conjugales En France, en 2023, les services de sécurité ont recensé 271 000 victimes de violences conjugales, soit une hausse...

Documentaire Normandie : grande traque aux caïds du Calvados À Lisieux, la brigade de sûreté urbaine livre une guerre discrète, mais acharnée contre les trafiquants. Entre planques, filatures...

Podcast Jonathan Coulom : l’ombre de l’homme en noir Jonathan Coulom, 10 ans et demi. Disparu une nuit d’avril 2004 dans une station balnéaire de Loire-Atlantique. Retrouvé mort,...

Documentaire Épaves roulantes : entre scandales et arnaques, les escrocs face aux gendarmes Pendant plusieurs mois, on a suivi de l’intérieur une enquête de gendarmerie visant à démanteler un trafic d’épaves de...

Documentaire Côte d’Azur : ça chauffe la nuit ! Alerte dans le sud, les touristes débarquent. Les gendarmes de Saint-Tropez ne vont pas avoir de répits et doivent...

Documentaire Au cœur de la nouvelle guerre des drogues Depuis des années, les policiers livrent une véritable guerre aux trafiquants de drogue qu’ils traquent et pistent. Indics, planques,...

Documentaire La malédiction des Rambla Février 2005, à Marseille. Dans le cabanon d’un jardin, le cadavre de Corinne Beidl, 42 ans, disparue l’été d’avant,...

Documentaire Champs Élysées en alerte rouge : enquête choc au cœur du triangle d’or Le Triangle d’Or, quartier mythique de Paris, est sujet à de nombreux problèmes. Les habitants y sont si riches...

Documentaire Fausses cigarettes : sur la piste des trafiquants chinois Avec la hausse du prix du tabac, les fumeurs sont de plus en plus nombreux à se fournir sur...

Documentaire De l’amour… au crime En 1994, Nathalie le Scrill tue son mari, Christophe, dont elle était séparée. Serge Bornstein décrit une personnalité fragile...

Documentaire Guet-apens, revolver et chasse à l’homme Clermont-Ferrand. Au cœur du massif central, une ville tranquille. Son taux de criminalité est parmi les plus bas du...

Documentaire Magouilles et danger sanitaire : alerte en bord de mer L’ostréiculture est sous surveillance car les huîtres sont consommées vivantes, et le non-respect des normes sanitaires ferait peser de...

Documentaire La double vie du gendre meurtrier : crime et enquête Le moment de la vérité est arrivé dans l’affaire Murcio, où le gendre en question doit maintenant faire face...

Podcast L’affaire Troadec L’affaire Troadec, également connue sous le nom d’affaire des disparus d’Orvault, est une tragédie criminelle survenue dans la nuit...