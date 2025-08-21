Le poulet rôti est l’un des plats emblématique de la cuisine traditionnelle, le rituel du week-end pour de nombreuses familles… mais pas seulement ! Oubliez le poulet rôti de vos grands-mères, désormais, il se décline en version luxe, comme dans certains restaurants, ou encore avec des recettes insolites. Le poulet rôti est tendance ! Une école de rôtisserie s’est même ouverte il y a quelques années près de Paris. Elle est la seule du genre au monde.
Chaîne : M6
Émission : 100% Mag
Patrick Spica Productions