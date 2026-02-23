Des boules de noël originales, des bougeoirs pailletés, des centres de table nature ou encore des ronds de serviette argentés… Pendant les fêtes, la décoration est aussi importante que ce qu’on a dans l’assiette. Mais pour en mettre plein la vue à ses invités, il n’y a pas besoin d’un gros budget. Avec un peu d’imagination, des astuces récup’ et quelques bons plans, on peut créer une table de contes de fée pour moins de 20 euros … alors trouvez votre deco de table pour le prochain noël ! Un documentaire de Christelle Gilbert.