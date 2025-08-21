Héritière des maréchaussées de France créées il y a sept siècles lors de la Guerre de Cent ans pour assurer la police et rendre la justice au sein des armées royales, la gendarmerie nationale est aujourd’hui une des plus vieilles institutions françaises. De l’Ancien Régime à la Révolution et de l’Empire à la République, l’histoire de la France a ainsi forgé progressivement un modèle de force de sécurité qui nous est envié et démontre encore aujourd’hui au quotidien toute sa pertinence, tant en métropole qu’outre-mer et dans plusieurs dizaines de pays répartis sur tous les continents. Cette conférence a ainsi pour ambition de retracer dans ses grandes lignes l’histoire méconnue de la gendarmerie nationale, une histoire qui débute avec quelques dizaines de prévôts des maréchaux au XIVème siècle et se poursuit encore aujourd’hui au travers des 130.000 gendarmes et réservistes en charge de la sécurité et de la police judiciaire sur plus de 95% du territoire au profit de 50% de la population.