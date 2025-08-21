Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les grandes civilisations – La Chine La civilisation chinoise compte parmi les plus anciennes et les plus influentes de l’histoire de l’humanité. Implantée dans la...

Documentaire Maroc, les grandes dynasties L’histoire du Maroc est marquée par le sceau des différentes dynasties qui se sont se sont succédées à la...

Conférence Dans les coulisses de l’Académie Française Entrez dans l’univers fascinant de l’Académie française, cette institution immortelle qui a traversé les siècles et continue de faire...

Documentaire Comment les ordures ont façonné Rome depuis l’antiquité ? Depuis sa fondation, Rome a toujours été une ville où les ordures ont joué un rôle paradoxal : à...

Podcast Les secrets des cinq grandes extinctions massives d’espèces La vie sur Terre ne fut pas linéaire. Notre planète aurait en réalité connu plusieurs crises du vivant. À...

Conférence De l’histoire de la Sicile Trois fois visitée par Platon, la Sicile fut un des cœurs battants de la koiné grecque (la langue commune),...

Article 4 infos insolites sur la Tour de Pise La Tour de Pise est sans doute l’un des monuments les plus célèbres du monde, admirée pour sa beauté...

Article Sucre : de la canne à la betterave Durant toute l’Antiquité et le haut Moyen Âge, le sucre resta inconnu en Occident où l’on utilisait principalement le...

Conférence Un fleuve, un estuaire, des hommes Les villes de Nantes et Rezé se sont développées de part et d’autre de la Loire, en fond d’estuaire,...

Documentaire Paysages de vacances | France-Allemagne, une histoire commune Une réflexion stimulante sur l’histoire commune de la France et de l’Allemagne. 80 millions de touristes se rendent chaque année...

Podcast D’où vient le symbole cœur ? Le jour de la Saint Valentin, on le voit partout ! Le symbole « cœur » représente l’amour (et parfois l’amitié)....

Podcast La carte de Cassini : un trésor cartographique du XVIIIe siècle à l’ère numérique La carte de Cassini, première représentation détaillée du royaume de France établie en 1744, est une prouesse scientifique et...

Conférence Météorites : mythes et légendes Les météorites ont très tôt été considérées par les Hommes comme des pierres exceptionnelles. Elles ont servi à fabriquer...

Documentaire Histoire de l’esclavage Un panorama de l’histoire de l’esclavage aux États-Unis, de la déportation massive des Africains vers les plantations de coton,...

Conférence Culture et civilisation coréennes – La Corée cette inconnue Quand nous pensons à l’Asie, c’est spontanément à la Chine et au Japon, à leur gloire passé, à leur...

Documentaire Vatican, en coulisse avec les Gardes suisses Depuis 1506, la Garde suisse, plus petite armée du monde, assure la protection du pape et de sa résidence....

Documentaire L’histoire du Japon traditionnel Au pays du soleil levant, le mois d’avril voit l’éclosion du printemps et l’arrivée de la « Golden Week...

Documentaire L’ombre d’un doute – Val de Loire, des châteaux et des dames Franck Ferrand fait découvrir les châteaux du val de Loire à travers l’histoire des femmes qui ont contribué à...