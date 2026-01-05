Podcast

Au lendemain de la guerre du Péloponnèse, la Grèce semble affaiblie et divisée. Pourtant, cette crise ouvre la voie à une profonde recomposition du monde grec. Storiavoce vous propose de comprendre comment, de la défaite d’Athènes à la montée de la Macédoine, s’est forgé un nouvel équilibre politique et culturel.

Entre le jeu des alliances, les ambitions impériales de Philippe II et la conquête fulgurante d’Alexandre le Grand, cette période marque la fin de l’indépendance des cités grecques et l’avènement d’un monde hellénistique ouvert à l’Orient.

Notre invitée : Catherine Grandjean, professeure d’histoire grecque à l’université de Tours, est spécialiste de numismatique et d’histoire de la Grèce continentale classique et hellénistique.