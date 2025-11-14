Le monde fait face à de multiples crises, qu’elles soient climatiques, sociales ou sociétales. Ces crises doivent-elles être considérées comme les symptômes d’un même mal-être planétaire ? Sont-elles les conséquences de notre désolidarisation avec le vivant, la nature et l’humanité ? Sont-elles les séquelles d’une exploitation irraisonnée de la Terre et d’une concentration toujours plus marquée de ses richesses ? Sont-elles indépendantes l’une de l’autre ? Nicolas Hulot évoque la situation de la planète et donner des pistes pour recréer les liens perdus avec la nature mais aussi les liens sociaux, mis à rude épreuve par cette situation de polycrises. Accompagné de Thierry Khun, Président de Emmaüs-France et de Guillaume Holsteyn, fondateur de l’association nantaise Le Carillon, ils reviennent ensemble sur ces initiatives solidaires qui fleurissent à travers la France pour récréer des solidarités, à grande et à petite échelle, permettant d’avancer vers un monde moins excluant, moins discriminant et moins pollué.