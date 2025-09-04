Violences, trafic, vols, agressions… dans l’un des plus grands commissariats de France, policiers et enquêteurs s’activent jour et nuit pour résoudre les affaires les plus urgentes. Interrogatoires sous tension, confrontations, gardes à vue : plongez au cœur du quotidien intense de ceux qui traquent la vérité 24h/24. Entre pression constante et urgence permanente, une immersion exclusive dans les coulisses de la police judiciaire.