Patrice Lumumba a grandi dans un Congo sous domination coloniale belge. Il s’est battu pour l’indépendance de son pays, aujourd’hui la République Démocratique du Congo, et a été le premier homme congolais élu Premier ministre, avant d’être assassiné par les colons et la C.I.A. Pourquoi cet homme était-il devenu l’homme à abattre ? Et comment est-il devenu un héros africain ?