Être père aujourd’hui n’a rien à voir avec la façon de l’être il y a une, deux ou trois générations. Il semble maintenant impensable pour un père de ne pas être présent à l’accouchement alors qu’il y a quelques décennies à peine, presque aucun n’y assistait. Le Temps des pères est une enquête scientifique de Sarah Blaffer Hrdy, une célèbre anthropologue de l’évolution et primatologue américaine. Dans son livre, elle déploie une théorie fascinante pour expliquer comment le soin des pères aux bébés s’ancre dans l’histoire longue de notre évolution en tant qu’espèce. Alors quel rôle civilisateur ont joué les bébés ? Les pères sont-ils prédisposés à s’occuper des enfants ? Comment les bébés transforment-ils le cerveau des pères ?