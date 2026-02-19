Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos étonnantes sur les ongles Souvent perçus comme de simples accessoires esthétiques que l’on lime ou que l’on colore au gré des modes, les...

Article Somniloquie : pourquoi parle-t-on en dormant ? Le sommeil, cet état physiologique complexe qui occupe environ un tiers de notre existence, demeure l’un des sujets les...

Podcast Voir ! Regarder de manière négligée un écran de téléphone, regarder émerveillée le monde qui nous entoure, regarder à la dérobée...

Podcast Nos deux narines sentent-elles de la même façon ? Nos deux narines ne sentent pas exactement de la même façon, et cela pour des raisons à la fois...

Podcast Mais où est donc ma mémoire ? Hier, j’étais en train de payer un truc et j’ai oublié mon code de carte bleue… Ils venaient de...

Documentaire Dans tes rêves ! Les neurologues ont percé de nombreux mystères de nos rêves, mais ils ne savent toujours pas pourquoi nous rêvons....

Conférence Vers une alliance des neurosciences cognitives et computationnelles ? D’un côté, les sciences cognitives étudient le comportement et proposent des modèles mathématisés qui décomposent la complexité de notre...

Conférence Les secrets de la mémoire La mémoire humaine est une faculté extraordinaire qui nous permet de stocker, de traiter et de récupérer une vaste...

Conférence Le cerveau et l’art dans tout ça ? Que sait-on du fonctionnement du cerveau aujourd’hui ? Existe-t-il une conscience des émotions ? Quelle est la perception d’une...

Conférence Ré-apprendre : récupérer ce qui a été perdu Est-il possible de “ré-apprendre » lorsque certaines fonctions (motricité, langage, mémoire…) ont été altérées suite à un trouble neurologique ou...

Documentaire C’est pas Sorcier – SIDA : la lutte continue Un quart de siècle après son apparition, le SIDA est toujours là. C’est même une véritable pandémie ! Toutes...

Documentaire L’acupuncture est-elle efficace ? L’acupuncture, technique de médecine traditionnelle chinoise, est scrutée à la loupe par les chercheurs : cette pratique est-elle efficace,...

Conférence HPI+TSA mieux comprendre pour améliorer la qualité de vie Comprendre la double exceptionnalité HPI + TSA est essentiel pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées, car...

Podcast Psychédéliques et santé mentale Psilocybine, acide lysergique diéthylamide, kétamine, mescaline : voici le nom de quelques substances hallucinogènes. Peut-être les connaissez-vous sous le...

Documentaire Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre Et si l’avenir de la médecine se jouait dans notre ventre ? Aux avant-postes de la recherche, cette nouvelle...

Documentaire Psychothérapie et intelligence artificielle Face à l’explosion des problèmes de santé mentale, l’intelligence artificielle pourrait-elle apporter une réponse adaptée ? Auprès de malades,...

Documentaire Du bon usage du cerveau | Demain, l’école (1/2) Nourrie d’expériences scientifiques menées dans les classes, une éclairante enquête en deux volets sur l’école du futur. Des chercheurs...

Conférence Transhumanisme : utopie, dystopie ou réalité ? Quelles frontières permettent encore de délimiter les contours de l’humain ? De s’assurer de sa spécificité par rapport aux...

Documentaire Qu’est-ce que la presbyacousie ? C’est un handicap qui touche un retraité sur trois. La presbyacousie est une surdité progressive liée à l’âge, pour...