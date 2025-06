Documentaire

Derrière ses coques lisses et ses couleurs pastel, le macaron cache une conquête mondiale orchestrée par des chefs et des industriels. De l’artisanat de luxe aux productions de masse, cette enquête dévoile les stratégies qui ont fait du macaron un symbole du goût… et du business. Immersion dans un monde où la pâtisserie flirte avec la haute couture, l’exportation et l’opportunisme.