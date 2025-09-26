Meubles, articles de sports ou encore sacs à main de grandes marques… quasiment aucun produit n’échappe désormais à l’occasion. Un marché à la croissance spectaculaire en ces temps d’inflation : 12% par an. Un bon plan pour les acheteurs qui réduisent leurs dépenses comme pour les vendeurs qui arrondissent leurs fins de mois. Document inédit sur cette France de l’occasion.