Documentaire

De la révolution, qui a mis fin à la dynastie impériale Qin, jusqu’à l’ère de Xi Jingping, la Chine a traversé une mue d’un siècle pour reconquérir sa grandeur. Au travers du combat sans merci que se sont livré les deux tyrans que furent le nationaliste Tchang Kaï-chek et le communiste Mao Zedong, une fresque historique passionnante.

En 1911, l’empire millénaire des Qin est balayé par une révolution au profit d’une république, présidée jusqu’à sa mort, en 1925, par Sun Yat-sen. Dans son sillage depuis des années, un jeune militaire de carrière, Tchang Kaï-chek, s’impose comme son héritier naturel. Pétri de valeurs confucéennes, l’ambitieux officier a une obsession : redonner à la Chine sa puissance en rétablissant sa souveraineté et en abolissant les concessions étrangères qui mitent son territoire depuis les guerres de l’opium du milieu du XIXe siècle. Il lui faut aussi mettre un terme au chaos qui embrase des régions entières du pays, où des chefs rebelles se livrent des guerres incessantes. Après avoir lancé des expéditions militaires contre eux, Tchang Kaï-chek remet un semblant d’ordre dans le pays. Mais d’autres menaces vont bientôt planer sur le « soleil bleu » de la Chine nationaliste qu’il représente : l’agression japonaise en 1931 d’abord, puis l’émergence de Mao Zedong, un communiste révolutionnaire qui rallie à lui les campagnes…

Deux visions de la Chine

« Le ciel n’a pas deux soleils, le peuple n’a pas deux souverains », a écrit Mencius, un penseur chinois confucéen. Le « soleil bleu », c’est la République de Chine de Tchang Kaï-chek. Le « soleil rouge », la République populaire de Chine de Mao Zedong. Des années 1920 à la décennie 1970, la vision d’une Chine nationaliste, défendue par le premier, et celle d’une Chine communiste, portée par le second, ont remodelé en profondeur le visage de l’Empire du Milieu. Riche d’archives et ponctué d’éclairages d’historiens et de spécialistes (sinologue, ancien directeur adjoint de la CIA…), ce documentaire en deux parties retrace sur plus d’un siècle, de la chute de la dynastie impériale Qing jusqu’à l’ère de Xi Jinping, l’histoire moderne de la Chine au travers de la rivalité qui a opposé les deux dictateurs. Réalisée par Anne Loussouarn (Asie-Pacifique – La nouvelle poudrière), une fresque historique passionnante qui éclaire les enjeux contemporains du conflit sino-taïwanais.

Documentaire d’Anne Loussouarn (France, 2025, 52mn) disponible jusqu’au 12/08/2026