Au pays des Inuits, trouver de la nourriture n’est pas toujours simple.
Au pays des Inuits, trouver de la nourriture n’est pas toujours simple.
À 16 ans, elle s’invite dans les plus grands sommets, aux côtés des dirigeants du monde entier. Portrait de...
Anne-Liz a subi du harcèlement scolaire lorsqu’elle était au collège. Sans répit. Le cyberharcèlement la suivait jusque chez elle....
Le mouvement des francs-maçons, que d’aucuns prétendent issu des chevaliers templiers du Moyen Âge, est surtout lié à l’émergence...
Quand ils frappent à votre porte, c’est rarement une bonne nouvelle. Menace de saisie du mobilier ou d’un véhicule,...
Vélos offerts, bus gratuits, chèques cadeaux… certains élus ont décidé d’être généreux avec les habitants de leur ville !...
Cette association se réunit à la sortie des boîtes pour faire la leçon aux conducteurs qui boivent sans se...
Philippe Descamps journaliste au Monde diplomatique et sociétaire des Grains de Sel a durant 1h30 donné les clés du...
Une simple dispute dans un champ et la vie d’Asia Bibi bascule. Accusée de blasphème, cette mère chrétienne devient...
Le Train de Charlevoix est un train touristique empruntant le chemin de fer Charlevoix et reliant Québec à La...
Peur du ridicule, de faire des fautes, les français sont nuls en anglais. L’hexagone arrive en 15ème position sur...
Depuis la fin de la guerre officielle contre Daesh, à l’automne dernier, des milliers de terroristes venus du...
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent… juste à temps pour partir au Japon. Si le chaton Hello Kitty vous...
Ayez une meilleure compréhension des défis auxquels l’Égypte fait présentement face avec ce documentaire mettant en vedette l’amitié qui...
Dans une petite ville de Kabylie située dans la morne plaine de la Soummam épargnée par les fusils mais...
Une association caritative organisé par les personnalité les plus riches a Moscou permet a 150 orphelins d’aller patiner sur...
Non loin d’Angoulême, en Charente Maritime c’est un petit village de 1800 habitants. D’habitude, dans une telle commune, on...
Dans ce village à la frontière entre l’Ouzbékistan et le Kirghizstan, on enseigne depuis plus de quarante ans, le...
Il existe des endroits envoûtants, hors du temps et de la logique commune. Imaginez, au milieu d’une réserve naturelle,...
Aujourd’hui, pour choisir un restaurant, une machine à laver ou un téléphone, plus de 8 français sur 10 consultent...
Les indiens Achuar vivent dans le sud-est de l’Équateur, le long du fleuve Rio Pastaza, loin de toute civilisation....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site