Le babiroussa est un animal exceptionnel entre le porc et le sanglier. Celui-ci s’appelle Albus, et il a souffert de quelques problèmes d’articulations. Pour les soigner, on lui a prescrit… de l’acupuncture !
Denis, un guide Canadien nous raconte sa passion et son lien particulier avec les ours et surtout avec un...
Le titanosaure fait partie du groupe des dinosaures sauropodes, comme le diplodocus, mais dans sa version… géante ! Il...
L’ours malais est bien plus petit que ses cousins. De ce fait, par instinct de survie, il a dû...
Pendant des années, on a pensé que le tyrannosaure était le dinosaure carnivore le plus féroce de tous. Mais...
Une conférence pour vous présenter les différents félins d’Amérique latine, des anecdotes, des faits d’écologie, leurs caractéristiques physiques, physiologiques,...
Wendy est la directrice du refuge la Bouche qui rit, le premier refuge pour animaux de rente de Suisse...
Dans les Balkans, de nombreux animaux sauvages ont été réintroduits : vautours, cervidés, chevaux sauvages et loups. Chaque espèce...
Dans le silence de la mer émerge un chant, celui du monde sauvage, qui utilise le son pour communiquer...
Au coeur du débat qui secoue notre société, voici une explication évolutionniste de l’homosexualité, reposant sur une démonstration cautionnée...
Dans les eaux glaciales de l’Arctique, les bélugas évoluent dans un univers aussi magnifique qu’impitoyable. Prisonniers d’un labyrinthe de...
Depuis plus de 200 millions d’années, le crocodile continue de fasciner et d’effrayer. Vénéré en Égypte ancienne comme le...
Il y a plusieurs millions d’années, les pandas géants peuplaient une grande partie de l’Asie du Sud-Est. Désormais, l’avenir...
Le vautour fauve, majestueux habitant des cieux, est un oiseau fascinant qui suscite autant d’admiration que de curiosité. Connu...
La Méditerranée abrite de nombreuses espèces de cétacés. Près du quart des 82 espèces mondiales y ont été vues,...
Donald Schultz est un herpétologiste sud-africain. Il parcourt le monde à la recherche de venins de dangereux animaux. Il...
Dans les vastes étendues océaniques, le marlin impose sa présence par son agilité fulgurante et la redoutable efficacité de...
Léa Camilleri part au CESTMed (Centre d’Études et de Sauvegarde des Tortues Marines de Méditerranée) pour comprendre les menaces...
Avec cinq à six mille spécimens, la chaîne des Carpates abrite la plus grande population d’ours bruns en Europe....
Avec plus d’un million de visiteurs chaque année, ses sites touristiques sont parmi les plus visités de France. Le...
Hier elle était agente immobilière, aujourd’hui elle chasse des pythons de 5 mètres à mains nues. Pourquoi ? Pour...
