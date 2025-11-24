Documentaire

Les îles Fidji sont en train de disparaître sous les vagues. Confrontées à des cyclones de plus en plus violents et à la montée des eaux, ces îles paradisiaques se battent pour leur survie.

Au cœur du Pacifique, les habitants des îles Fidji ressentent fortement le réchauffement climatique. La moindre variation a des effets désastreux.

Situé sur la piste cyclonique, cet archipel composé de 322 îles est fortement touché, comme en février 2016 quand l’ouragan Winston a dévasté de nombreux villages. De plus, le territoire n’est pas épargné par l’élévation du niveau de la mer et le réchauffement des océans qui perturbe les écosystèmes marins et les coraux qui meurent.

Les fréquents déplacements de populations ont de graves conséquences sociales.