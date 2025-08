Documentaire

Caméra, capteurs, alertes instantanées… la sécurité à domicile est en pleine révolution.Avec les alarmes connectées sans fil, protéger sa maison devient plus simple, plus abordable, et surtout à la portée de tous.

De plus en plus de particuliers installent eux-mêmes leur système, tandis que d’autres misent sur la solidarité locale : voisins vigilants, messageries partagées, alertes collectives… Ce reportage vous plonge dans les nouvelles pratiques de sécurisation, entre technologie accessible et entraide de proximité.