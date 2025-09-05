Documentaire

Sarajevo n’est pas seulement une ville, c’est une mémoire vivante. Une ville marquée par l’Histoire, mais résolument tournée vers la paix et la créativité. Dans cet épisode de Serial Tourist, Débora nous guide à travers les ruelles de Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, carrefour vibrant entre Orient et Occident. Des horloges lunaires aux mosquées ottomanes, des marchés séculaires aux cafés bohèmes, tout à Sarajevo porte les marques d’un passé complexe et d’un avenir plein d’espoir. On y découvre un vivre-ensemble touchant, des initiatives sociales audacieuses, et une jeunesse créative qui redessine l’identité d’une ville autrefois assiégée.

Au fil des rencontres, artisans, artistes et sportifs racontent leur Sarajevo : libre, résiliente, chaleureuse.

Un film écrit et réalisé par Thomas Yzébé

Produit par Step by Step – Jean-Baptiste Jouy