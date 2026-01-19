Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Addiction sur ordonnance En France, 12 millions de personnes prennent des médicaments opioïdes. Pour ces patients en souffrance, comme pour leurs médecins,...

Article Quelles solutions contre les poux ? On a souvent tendance à associer les poux avec la saleté et le manque d’hygiène. Pourtant, ces petits parasites...

Conférence Cancer, stress & santé Conférence du Professeur Joyeux sur les liens entre l’alimentation, les médicaments et la maladie.

Conférence La fatigue selon Georges Vigarello La fatigue est l’un des sujets de discussion les plus partagés. Elle est devenue, en quelque sorte, l’une de...

Podcast Hygiène et santé font-ils bon ménage ? Et si vous repensiez votre hygiène quotidienne ? Porter des chaussures chez soi est-il risqué ? Savon liquide ou...

Article Stimuler la libido : quels aliments sont efficaces ? L’importance de la libido ne peut être sous-estimée. Elle joue un rôle clé dans le maintien d’une relation intime...

Article Les bienfaits insoupçonnés du coloriage Le coloriage, souvent perçu comme une activité réservée aux enfants, cache en réalité une multitude de bienfaits insoupçonnés pour...

Article Système immunitaire : les aliments pour le renforcer L’importance du système immunitaire ne peut être sous-estimée dans la santé et le bien-être général de l’individu. Il sert...

Article L’art de prendre soin de son microbiote Le microbiote, cet ensemble de milliards de micro-organismes vivant dans nos intestins, joue un rôle clé dans notre santé....

Documentaire Fécondation in vitro : menaces dans l’éprouvette Peut-on continuer à faire de la fécondation in vitro ? La question se pose suite à l’étude qui vient...

Documentaire Déni de grossesse : une surprise aussi pour l’entourage Pas de ventre rond, pas de nausées, aucun signe de grossesse, mais un bébé qui grandit dans le ventre...

Podcast Alcool, nous avons un problème Faut-il attendre de planquer des mignonnettes de vodka dans le placard de sa salle de bains pour considérer qu’on...

Documentaire Prothèses PIP: les chirurgiens donnent l’alerte 30.000 femmes, en France, sont porteuses de prothèses PIP, fabriquées par l’entreprise de Jean-Claude Mas. Des « bombes à retardement »,...

Conférence Les abeilles au service de la santé de l’homme Des économies de santé énormes qui pourraient être réalisées en utilisant des produits de la ruche tels que le...

Article Vitamine C, la molécule miracle ? La vitamine C, aussi connue sous le nom d’acide ascorbique, est souvent mentionnée, mais sa véritable essence reste incomprise...

Documentaire Chirurgie esthétique au masculin La tendance est manifeste : de plus en plus d’hommes optent pour des interventions chirurgicales pour améliorer leur apparence...

Article Hypnose ou sophrologie : quelles différences ? Les approches holistiques en psychologie et en médecine gagnent en popularité, offrant différentes approches pour aider les individus à...

Documentaire L’enfer des urgences à l’hôpital Ce reportage nous plonge au cœur de la crise qui touche les urgences. Partout en France la fréquentation des...

Documentaire Manger sans matière grasse, pour ou contre ? Au pays de la cuisine au beurre, on s’imagine toujours que la cuisine sans matière grasse est fade, triste,...