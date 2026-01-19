Chaque année, quand les jours raccourcissent à l’arrivée de l’automne, il est courant de ressentir de la fatigue et un manque d’énergie. De plus en plus de gens cherchent à compenser ce manque de luminosité caractéristique de la saison froide. Ainsi, depuis quelques années, le marché de la luminothérapie s’est beaucoup développé. Le traitement consiste à s’exposer quotidiennement à la lumière d’une lampe qui reproduit partiellement la lumière naturelle du soleil. Des lampes « bien-être » qui aident à surmonter la fatigue saisonnière aux lampes médicales, plus puissantes et remboursées par les assurances, on trouve dans le commerce différents modèles adaptés aux besoins de chacun.