Afin de limiter l’impact sur la planète, les clients des compagnies aériennes ont depuis quelques années la possibilité de financer volontairement des projets permettant de compenser leurs émissions carbones afin d’annuler l’impact de leur vol sur le réchauffement climatique.
Reportage en Italie où la compagnie Swiss finance un projet de reforestation en partenariat avec l’ONG MyClimate. L’enquête révèle que ce projet ne compense en réalité qu’une infime partie des émissions de CO₂ des vols effectués par la compagnie.