Entre 1946 et 1968, les États-Unis ont fait exploser 23 bombes nucléaires sur ce petit atoll, forçant toute une population à l’exil, détruisant la culture bikinienne et contaminant durablement la terre et la mer.
Entre 1946 et 1968, les États-Unis ont fait exploser 23 bombes nucléaires sur ce petit atoll, forçant toute une population à l’exil, détruisant la culture bikinienne et contaminant durablement la terre et la mer.
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