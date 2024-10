Documentaire

Une enclave d’un pays dans une enclave d’un autre pays, lui-même dans une enclave du premier pays dans le second pays ? Cette bizarrerie se trouvait à la frontière de l’Inde et du Bangladesh dans l’inextricable réseau d’enclaves de Cooch Behar, où vivre était impossible ! Un champ, un mur et des vaches, des visas, des échecs et de la ganja. Ici, c’est vraiment la Géozarbie !

