Depuis l’épidémie de Covid 19 et le confinement, les initiatives se multiplient de Français qui se décarcassent pour aider...
Aujourd’hui, l’Église propose des thérapies de conversion pour homosexuels, via une association chrétienne évangélique. Nous avons décidé de les...
De Gao à Tombouctou, le Nord du Mali est dominé par des milices qui imposent leur loi. Cette zone...
Nous étions en Centre Afrique lors de la prise de pouvoir des rebelles. Document exceptionnel car nous sommes le...
C’est le nouvel Eldorado de la Russie. À 10.000 km de Moscou, deux heures de voiture de la Chine...
C’est l’une des villes d’Afrique qui compte le plus de millionnaires. Ils seraient plus de 10.000 à Lagos, un...
Comment appréhende-t-on et apprécie-t-on la nature lorsque l’on est aveugle ? Cette question Marc Champod a dû se la...
La jeunesse russe semble avoir perdu la tête. Une génération déboussolée qui se cherche dans un pays où plus...
Via des Spams envoyés sur nos boîtes mails, certains escrocs se disent gravement malades et sollicitent notre aide. Une...
Qui n’a jamais entendu parler de l’effet placebo ? Est-il aussi puissant que ce que l’on imagine ? Quels...
Pour notre série QUE FAIT LA POLICE ?, nous embarquons pour Londres où les attaques à l’acide ont...
En Afrique du Sud, la ville du Cap vit une pénurie d’eau potable depuis des années. Une situation qui...
Ils sont nombreux à rêver d’une nouvelle vie : avec les migrants syriens qui ont réussi à passer clandestinement...
Portrait de cinq métropoles mondialisées où se rencontrent Orient et Occident. Mascate, la capitale du sultanat d’Oman, a connu...
De l’eau pour la piscine d’un hôtel, mais pas une goutte pour les aborigènes : c’est la situation ubuesque...
Sable blanc, eaux claires, touristes par millions, Tsing Tao est la station balnéaire de la nouvelle classe moyenne chinoise....
« Recherche jeune homme bien portant, bon état physique, bon marcheur, pas maladroit, pour poste de mineur, payé quatre...
Aux lendemains de la double explosion du 4 août 2020, à Beyrouth, un décryptage de la faillite du Liban,...
Dans le village roumain de Sapânta, le cimetière n’a rien d’un endroit triste : constellé de croix richement ornées,...
\r\nTout révéler sans dévoiler ses sources, telle est la philosophie de WikiLeaks. À partir d’interviews de ses principaux activistes,...
