Surfers Paradise est une ville-champignon, plantée au bord de l’océan pacifique. Elle n’a plus rien à voir avec le petit village qui ne comptait qu’un seul hôtel au début des années 50. C’est ici que l’on construit la 1ère vague artificielle du monde.

Angus Jackson, ingénieur et maître d’œuvre, achève de bâtir sur 9 hectares, un récif composé de gigantesques sacs de sable posés au fond de l’eau pour créer une vague de surf permanente, et surtout, protéger un littoral menacé par l’érosion et les tempêtes. Des millions de touristes se rendent sur la Gold Coast chaque année, et la municipalité de Surfers Paradise redoute la catastrophe ultime: perdre sa plage.

Documentaire : SURFERS PARADISE

Un documentaire de Malek SAHRAOUI