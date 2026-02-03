Documentaire

La Norvège s’étire tout en longueur vers le nord, au-delà du cercle polaire arctique. Ce pays recèle de nombreux trésors et il ne faut pas hésiter à braver l’hiver en bateau pour aller les admirer dans leur écrin de glace et de neige.

Depuis les villes historiques de Bergen et Tromsö jusqu’aux merveilles naturelles de l’archipel des Lofoten, la Norvège offre de multiples sensations au visiteur.

Mais cette quête du Nord ne saurait être complète sans le charme hypnotique des aurores boréales.

Norvège, la quête du Nord

Réalisé par : Daniel Lafarge, Eric Bacos

©Ampersand