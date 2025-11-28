Documentaire

Symbole de beauté éphémère, le sakura est lié à l’éthique samouraï qui considère que la vie est belle mais courte. Plus qu’un arbre, le sakura est synonyme de renaissance, de vie et d’espoir. Après le tsunami et la catastrophe nucléaire qui ont détruit une grande partie de la préfecture de Fukushima, l’image du sakura est encore plus présente dans le cœur des japonais.

Dès les premiers jours du printemps, Ils se précipitent sous les branches des cerisiers pour célébrer la floraison. Du sud au nord de l’archipel, les « hanami », ces fêtes sous les cerisiers rythment le mois d’avril.

La floraison des cerisiers a souvent inspiré les artistes. On retrouve le sakura dans la littérature, la peinture, la bande-dessinée, la photographie, la musique et dans la plupart des arts traditionnels japonais.

A travers différents regards entre Tokyo, Kyoto et Fukushima, l’équipe de Paju est partie à la rencontre des fleurs de vie. Un voyage printanier exclusif au pays du soleil levant.

« Sakura, fleurs de vie », un reportage de Romain Guélat

Prise de son : Charles Wicki

Caméra : Jeanne Gerster