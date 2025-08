Documentaire

Plongée au cœur de trois métropoles parmi les plus violentes de la planète, là où l’ordre n’est plus assuré par l’État, mais par la loi des gangs, des armes et de la peur.

Dans ces villes, la violence n’est pas une exception : c’est le quotidien. Les sirènes de police ne dissuadent plus personne. Les uniformes inspirent autant de crainte que les fusils automatiques. Ici, la frontière entre le crime et la survie est floue, et le danger peut surgir à n’importe quel coin de rue, en plein jour comme en pleine messe.

Bienvenue dans ces zones grises où l’État a reculé, et où la peur, elle, ne dort jamais.

Haïti, Brésil, Afrique du Sud : trois pays, trois villes en crise, un même constat glaçant.