À Rennes, une affaire criminelle particulièrement troublante connaît son épilogue au palais de justice. Tout débute par une panne en pleine nuit sur une route isolée, où un couple est agressé. Les gendarmes en charge de l’enquête vont rapidement se heurter à un enchevêtrement de mensonges et de manipulations. Une affaire complexe, au scénario digne d’un polar, où chaque révélation bouleverse l’enquête.