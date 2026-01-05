Sur les routes comme en ville, les délits routiers se multiplient. Excès de vitesse, conduite sous alcool, comportements agressifs...
Chaque année, des milliers de vacanciers se blessent sur les pistes de ski. Chutes, entorses, imprudence ou manque de...
Bienvenue dans le système carcéral japonais, réputé pour sa discipline extrême, à travers le témoignage rare et anonyme d’un...
Vous le savez à Podcast Science, on aime vous ravir avec toutes sortes d’anecdotes, de sujets, de concepts, tant...
Pastor 77 ans la femme la plus riche de Monaco victime d’un guet-apens est tué d’un coup de fusil...
Le préservatif, un produit sensible aux yeux des voleurs
Depuis 40 ans, la Galice au Nord de l’Espagne est une région connue comme la porte d’entrée de produits...
Rose n’ira pas en prison. Le tribunal de Marseille a tout de même condamnée cette semaine à un an...
Juan faisait partie du gang MS-13, considéré comme le plus dangereux au monde. Pour eux, il a tué. Aujourd’hui,...
Bienvenue sur les plages magnifiques du sud ouest de la France, à deux pas de l’Espagne… La frontière est...
Le permis de conduire : difficile à obtenir… et facile à perdre ! Pour avoir le fameux papier rose,...
En Sibérie, les conditions climatiques rigoureuses, les routes mal entretenues et les longues distances entre les localités exacerbent les...
À Pelican Bay, une prison de haute sécurité nichée dans le nord de la Californie, les conditions de détention...
Chaque jour, 1 million et demi de véhicules empruntent les autoroutes françaises. Un réseau de 9 000 km placés...
Cinq euros le paquet contre 11 au bureau de tabac. En banlieue parisienne, les vendeurs de cigarettes à la...
Les tueurs en série suscitent une fascination intense qui traverse les frontières culturelles et psychologiques. Leur capacité à perpétrer...
Les enquêteurs l’avaient surnommé « le Grêlé » en raison de marques sur son visage. François Vérove, 59 ans,...
Excès de vitesse, ivresse au volant ou accidents, le week-end de la Toussaint est l’un des plus dangereux et...
L’un des meilleurs chercheur du CNRS a Lyon Laurent Ségalat a été impliqué dans un fais divers sanglant sur...
En février 1994, la police de Gloucester, au Royaume-Uni, mène une perquisition au domicile de Fred et Rosemary West....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site