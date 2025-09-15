Voici un panorama d’approches innovantes (méthodes, technologies, cadres expérimentaux) pour étudier l’impact de la neige sur les écosystèmes nordiques.
Voici un panorama d’approches innovantes (méthodes, technologies, cadres expérimentaux) pour étudier l’impact de la neige sur les écosystèmes nordiques.
L’augmentation de la concentration du CO2 atmosphérique est la cause principale du réchauffement climatique observé depuis cinquante ans. Pourtant,...
Bien qu’ils contribuent largement à la pollution et au réchauffement climatique, les générateurs diesel sont très répandus en Inde....
Depuis des décennies, les plastiques ont façonné notre monde moderne. Leur polyvalence, leur durabilité et leur coût relativement faible...
Dans leur quête de connaissances, les scientifiques trouvent parfois des alliés surprenants. Sur nos côtes a été déployé depuis...
C’est quoi l’empreinte carbone d’une fusée ? Peut-on faire des satellites bio-sourcés ? Est-ce que l’on peut étudier l’univers...
Comment s’approprier l’enjeu de la biodiversité ? Cette question a été placée au cœur de la rentrée 2022 des...
Le plastique est omniprésent dans notre quotidien, des emballages aux objets de consommation courante. Cependant, derrière sa grande utilité,...
Ces matières organiques qui deviennent des sources d’énergie pourraient représenter quasiment la moitié de notre consommation d’ici 2050 selon...
Préparez-vous pour deux heures enrichissantes de questions et réponses avec l’un des penseurs les plus influents : fondateur de...
Une Méditerranée entre 28 et 30 degrés cet été, des températures exceptionnelles qui inquiètent. La grande bleue est la...
Chaque année, début avril, près du pôle Nord s’ouvre un camp polaire ironiquement appelé Barnéo, où la température de...
A l’heure des récoltes, le bilan est morose pour les arboriculteurs haut-alpins. Les rendements sont médiocres et la récolte...
L’arrivée des pionniers dans l’archipel volcanique des Channel Islands bouleverse l’équilibre naturel local. L’élevage y est introduit, le Tout-Hollywood...
Il est partout et sous toutes les formes : de la bouteille de shampoing aux jeux pour enfant, en...
A l’instar de nombreuses régions littorales au travers le monde, la Bretagne a un lien étroit avec ses ressources...
Cyclones, hausse des températures, incendies… Face au réchauffement climatique, tous les indicateurs sont alarmants : rien ne va. Face...
En raison du réchauffement climatique, le glacier d’Argentière, situé dans le massif du Mont-Blanc, perd environ un mètre d’épaisseur...
Bienfait et malédiction, l’agriculture nourrit la planète autant qu’elle contribue à l’abîmer. L’exploitation des terres à des fins agricoles...
Les Coulisses de la Science s’intéresse à un paysage que tous les habitants de Nouvelle Calédonie connaissent: le récif...
La production cinématographique Demain est un film documentaire coréalisé par l’écrivain, poète et militant Cyril Dion, fondateur de l’association Colibri, et...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site