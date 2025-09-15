Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le cycle perturbé du carbone L’augmentation de la concentration du CO2 atmosphérique est la cause principale du réchauffement climatique observé depuis cinquante ans. Pourtant,...

Documentaire Il y a en Inde suffisamment de groupes électrogènes pour alimenter toute l’Australie Bien qu’ils contribuent largement à la pollution et au réchauffement climatique, les générateurs diesel sont très répandus en Inde....

Conférence Plastiques, l’overdose ? Depuis des décennies, les plastiques ont façonné notre monde moderne. Leur polyvalence, leur durabilité et leur coût relativement faible...

Podcast Les moules : sentinelles de la mer Dans leur quête de connaissances, les scientifiques trouvent parfois des alliés surprenants. Sur nos côtes a été déployé depuis...

Podcast Le réel impact écologique de la recherche spatiale C’est quoi l’empreinte carbone d’une fusée ? Peut-on faire des satellites bio-sourcés ? Est-ce que l’on peut étudier l’univers...

Conférence La biodiversité : quelle urgence et quelles solutions Comment s’approprier l’enjeu de la biodiversité ? Cette question a été placée au cœur de la rentrée 2022 des...

Article 4 infos insolites sur le plastique Le plastique est omniprésent dans notre quotidien, des emballages aux objets de consommation courante. Cependant, derrière sa grande utilité,...

Documentaire Energie : la biomasse pourrait-elle résoudre l’équation ? Ces matières organiques qui deviennent des sources d’énergie pourraient représenter quasiment la moitié de notre consommation d’ici 2050 selon...

Conférence Le climat en questions Préparez-vous pour deux heures enrichissantes de questions et réponses avec l’un des penseurs les plus influents : fondateur de...

Documentaire Canicule : le réchauffement de la mer Méditerranée menace sa faune et sa flore Une Méditerranée entre 28 et 30 degrés cet été, des températures exceptionnelles qui inquiètent. La grande bleue est la...

Documentaire Barnéo, base arctique russe Chaque année, début avril, près du pôle Nord s’ouvre un camp polaire ironiquement appelé Barnéo, où la température de...

Documentaire Canicule : les arboriculteurs face aux changements climatiques A l’heure des récoltes, le bilan est morose pour les arboriculteurs haut-alpins. Les rendements sont médiocres et la récolte...

Documentaire Les Channel Islands, une histoire americaine – Le désastre écologique L’arrivée des pionniers dans l’archipel volcanique des Channel Islands bouleverse l’équilibre naturel local. L’élevage y est introduit, le Tout-Hollywood...

Podcast Pollution plastique : de Nantes à la Loire Il est partout et sous toutes les formes : de la bouteille de shampoing aux jeux pour enfant, en...

Conférence Les algues de Bretagne, un enjeu planétaire ! A l’instar de nombreuses régions littorales au travers le monde, la Bretagne a un lien étroit avec ses ressources...

Podcast Réchauffement climatique : l’urgence est là, nous regardons ailleurs Cyclones, hausse des températures, incendies… Face au réchauffement climatique, tous les indicateurs sont alarmants : rien ne va. Face...

Documentaire Un glacier sur écoute En raison du réchauffement climatique, le glacier d’Argentière, situé dans le massif du Mont-Blanc, perd environ un mètre d’épaisseur...

Documentaire Pouvons-nous vivre sans agriculture ? Bienfait et malédiction, l’agriculture nourrit la planète autant qu’elle contribue à l’abîmer. L’exploitation des terres à des fins agricoles...

Documentaire Les coulisses de la science – Le récif Les Coulisses de la Science s’intéresse à un paysage que tous les habitants de Nouvelle Calédonie connaissent: le récif...