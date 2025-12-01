Conférence

Le développement de missions spatiales visant à estimer l’équivalent en eau de la neige nécessite des systèmes de modélisation de pointe capables de fournir une estimation précise des propriétés physiques du manteau neigeux sur de vastes zones au climat et à la végétation contrastés. Dans ce contexte, Environnement et Changement Climatique Canada a récemment développé le modèle de surface SVS (Soil Vegetation and Snow) version 2. Ce modèle inclut le schéma de neige Crocus qui propose une représentation multicouche du manteau neigeux et simule explicitement l’évolution de sa microstructure. Ce schéma a été initialement développé pour la neige alpine. Un nouveau module de canopée, un schéma d’albedo révisé et des options pour la simulation de la neige Arctique permettent d’améliorer les performances de SVS2/Crocus dans l’environnement canadien.

Cette présentation détaille le nouveau modèle et donne des exemples d’applications.