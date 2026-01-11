Documentaire

Au faîte de sa gloire, la cité d’Angkor, au Cambodge, était la plus grande métropole du monde avec près d’un million d’habitants.

A travers la découverte de nouveaux temples, cette enquête scientifique permet d’en apprendre plus sur l’étendue de l’empire khmer.

Elle dévoile également les raisons du déclin de cette civilisation, dont les vestiges médiévaux sont aujourd’hui engloutis sous une épaisse végétation.

L’étude des systèmes hydrauliques complexes construits par les Khmers permettent ainsi d’éclaircir le mystère autour de la chute de l’empire.

Réalisation: Sam Mortimore

Année: 2022