Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Soulages : au cœur de la peinture Pendant trois jours, une équipe de scientifiques s’est glissée dans les réserves des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse....

Podcast L’invention de la perspective Daniel Arasse revient sur l’invention de la perspective et son succès dans la peinture florentine à partir de 1420....

Conférence Recomposer et restituer des peintures fragmentaires Comment recomposer une peinture en débris ? Cela dépend du mode employé pour recueillir les morceaux mais aussi du sujet....

Documentaire Picasso, l’engagement politique : Guernica « La peinture n’est pas faite pour décorer les appartements, c’est un instrument de guerre offensif et défensif contre...

Podcast La peinture, pensée non verbale L’historien de l’art Daniel Arasse nous emmène dans une exploration des différents systèmes de perspectives qui ont émaillé l’histoire...

Documentaire Auguste Renoir, le peintre aux 4000 tableaux Auguste Renoir est l’un des peintres français les plus célèbres. Membre à part entière du mouvement impressionniste dans les...

Documentaire Wassily Kandinsky, le fondateur de l’art abstrait Vasily Kandinsky est l’un des fondateurs de l’art abstrait, et est généralement considéré comme l’auteur de la première œuvre...

Documentaire Epsylon, un Point c’est tout Epsylon Point est un pionnier du street-art. Dans les années 80 il est l’un des premiers à utiliser la...

Documentaire La Joconde, les secrets d’un tableau iconique La Joconde, ou Mona Lisa en italien, demeure l’un des tableaux les plus célèbres et mystérieux de l’histoire de...

Documentaire Duel Matisse VS Picasso : la couleur et le dessin \r

Tout au long du XXe siècle, Matisse et Picasso se sont observés, admirés, et combattus. Chacun à leur tour,...

Conférence Hommage à la Maison de Bourbon. Pastels de Fragonard et Lemonnier L’acquisition de quatorze pastels de Jean-Honoré Fragonard pour le département des Arts graphiques du musée du Louvre en 2020...

Documentaire Bonnard, faire vivre la peinture Pierre Bonnard, un artiste mélancolique, discret et solitaire. Un coloriste surdoué, qui a puisé dans son quotidien et dans...

Documentaire Modigliani | Le corps et l’âme mis à nu Peintre et sculpteur phare du début du XXe siècle, Amedeo Modigliani s’est surtout rendu célèbre pour ses portraits qui,...

Documentaire La Orana Gauguin, photographies d’un retour L’arrivée de 5 toiles originales du peintre Paul Gauguin au Musée de Tahiti et des Iles à l’occasion du...

Documentaire Pierre Bonnard, le maître des nabis Situé entre la fin de l’impressionnisme et le mouvement nabi, dont il est l’un des principaux membres, Pierre Bonnard...

Documentaire Les enfants modèles Artistes connus ou moins connus, enfants célèbres ou simplement fidèles à une mémoire, tous ont un vécu commun, une...

Documentaire Edgar Degas | Portrait d’un artiste Peintre et sculpteur, Edgar Degas est aujourd’hui considéré comme un impressionniste bien qu’il resta en marge de ce courant.

Documentaire Joan Mitchell – Une femme dans l’abstraction Avec ses toiles d’où jaillissent couleurs et émotions pures, Joan Mitchell (1925-1992) a marqué la peinture abstraite américaine. Alors...