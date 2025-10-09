Parée de landes sauvages, de falaises escarpées et d’une mer tantôt calme tantôt rugissante, la Bretagne incarne l’âme celtique...
La carte de Cassini, première représentation détaillée du royaume de France établie en 1744, est une prouesse scientifique et...
Sous ses tours de verre, New York cache une histoire faite d’ordures, de corruption et d’ingéniosité. New York a...
Ce documentaire retrace l’histoire oubliée mais fascinante de la gestion des déchets à Paris, depuis le Moyen Âge jusqu’aux...
Roman Abramovich : de l’orphelinat soviétique aux yachts de luxe, de Chelsea aux couloirs du Kremlin. Oligarque discret, mais...
L’histoire de l’humanité est intimement liée aux animaux. Un jour peut-être, la viande que nous consommons et les animaux...
L’histoire de l’humanité est intimement liée aux animaux, comme son avenir. Le premier épisode de ce documentaire se concentre...
Pas facile d’explorer les milieux hostiles et secrets cachés sous la surface de l’eau. Froid, pression, absence d’air ou...
Comment au Moyen-Orient, carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, les civilisations successives ont façonné le monde qui...
En 1952, quand les Égyptiens conspuent dans la rue le régime corrompu du roi Farouk et l’influence britannique, le...
La Poste existe depuis les premiers colons en Nouvelle-Calédonie. Seule ouverture vers le monde extérieur, elle est le centre...
Joseph Bonaparte, né le 7 janvier 1768 à Corte, pendant la période d’indépendance de la République corse, et mort...
Cette vidéo explore les trésors archéologiques enfouis sous les terres de Gaza, souvent méconnus en raison des conflits qui...
Maritimes ou montagnardes, mystiques ou païennes, les légendes de Corse ont le caractère d’un peuple insulaire, à jamais marqué...
Le Château d’Ancy-le-Franc est un château de style Renaissance du XVIe siècle situé dans la commune d’Ancy-le-Franc dans le...
Le Crédit Municipal, c’est « Ma Tante » pour les intimes. Un lieu chargé d’histoire qui a vu défiler des célébrités...
On va vous conter la vie de l’un des plus grands parfumeurs de tous les temps, c’est un ajaccien,...
Au programme de cette émission, Franck Ferrand et ses invités racontent l’histoire de Fouché. Joseph Fouché était une figure...
Claire Doutriaux nous parle du mot « barrierefrei » très souvent utilisé en allemand, et qui, à l’origine, vient d’un mot...
L’histoire de l’Egypte est gravée dans le sable et la pierre d’une civilisation mystérieuse et éblouissante ; l’histoire des...
