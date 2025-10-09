Ressources Dans la même catégorie

Conférence La Bretagne, une nation celtique au cœur de l’Europe Parée de landes sauvages, de falaises escarpées et d’une mer tantôt calme tantôt rugissante, la Bretagne incarne l’âme celtique...

Podcast La carte de Cassini : un trésor cartographique du XVIIIe siècle à l’ère numérique La carte de Cassini, première représentation détaillée du royaume de France établie en 1744, est une prouesse scientifique et...

Documentaire Ordures, mafia et corruption : l’autre visage de New York Sous ses tours de verre, New York cache une histoire faite d’ordures, de corruption et d’ingéniosité. New York a...

Documentaire Paris et ses déchets : 1000 ans de lutte contre les ordures Ce documentaire retrace l’histoire oubliée mais fascinante de la gestion des déchets à Paris, depuis le Moyen Âge jusqu’aux...

Documentaire Abramovitch : le chouchou de Poutine Roman Abramovich : de l’orphelinat soviétique aux yachts de luxe, de Chelsea aux couloirs du Kremlin. Oligarque discret, mais...

Documentaire Histoire de la domestication (1/2) – Des origines au Moyen Âge L’histoire de l’humanité est intimement liée aux animaux, comme son avenir. Le premier épisode de ce documentaire se concentre...

Podcast Scaphandre : plongée dans l’histoire Pas facile d’explorer les milieux hostiles et secrets cachés sous la surface de l’eau. Froid, pression, absence d’air ou...

Documentaire De l’orient à l’occident, entre le tigre et L’euphrate Comment au Moyen-Orient, carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, les civilisations successives ont façonné le monde qui...

Documentaire Les pharaons de l’Egypte moderne – Sadate, Nasser et Moubarak En 1952, quand les Égyptiens conspuent dans la rue le régime corrompu du roi Farouk et l’influence britannique, le...

Documentaire Histoires d’histoire – La poste La Poste existe depuis les premiers colons en Nouvelle-Calédonie. Seule ouverture vers le monde extérieur, elle est le centre...

Documentaire Joseph, l’autre Bonaparte Joseph Bonaparte, né le 7 janvier 1768 à Corte, pendant la période d’indépendance de la République corse, et mort...

Documentaire Une histoire enfouie : les trésors archéologiques cachés de Gaza Cette vidéo explore les trésors archéologiques enfouis sous les terres de Gaza, souvent méconnus en raison des conflits qui...

Documentaire Légendes de France : la Corse – Mystères et fantastique Maritimes ou montagnardes, mystiques ou païennes, les légendes de Corse ont le caractère d’un peuple insulaire, à jamais marqué...

Documentaire Château d’Ancy-le-Franc Le Château d’Ancy-le-Franc est un château de style Renaissance du XVIe siècle situé dans la commune d’Ancy-le-Franc dans le...

Documentaire Le Crédit Municipal, un lieu chargé d’histoire Le Crédit Municipal, c’est « Ma Tante » pour les intimes. Un lieu chargé d’histoire qui a vu défiler des célébrités...

Documentaire François Coty On va vous conter la vie de l’un des plus grands parfumeurs de tous les temps, c’est un ajaccien,...

Podcast Fouché Au programme de cette émission, Franck Ferrand et ses invités racontent l’histoire de Fouché. Joseph Fouché était une figure...

Documentaire Barrierefrei Claire Doutriaux nous parle du mot « barrierefrei » très souvent utilisé en allemand, et qui, à l’origine, vient d’un mot...