Jour et nuit, cinquante médecins du SAMU de Lyon se relaient pour porter secours aux personnes en détresse. Basés à l’hôpital Édouard Herriot, l’un des plus grands CHU du pays, les urgentistes sont à la pointe dans la prise en charge des nourrissons. De l’accident du quotidien au sévère problème respiratoire, ils doivent venir en aide des centaines de fois par an à des bébés en danger et réconforter leurs parents, souvent très inquiets. Le SAMU de Lyon est également dépêché sur des accidents de la circulation comme sur des braquages où il leur faut soigner les victimes, les forces de l’ordre ou les malfaiteurs. Les équipes médicales peuvent être envoyées dans un rayon de 450 km en hélicoptère sur les cas les plus graves.