Connaît-on vraiment notre ventre ? Ballonnements, flatulence, SIBO, SII, foie en souffrance, carence en fer ou en B12, Helicobacter pylori : notre système digestif parle mais savons-nous encore l’écouter ? Comment faire la paix avec notre ventre ? Quels sont les aliments à bannir ou favoriser ? Nos besoins en fibres ? Comment préserver le foie sans tomber dans les fausses promesses ? Que penser du repose-pieds aux toilettes ? Que sont de bonnes selles ? Comment prévenir les cancers ? La Dr Guillouche nous explique de la bouche au côlon, du foie au pancréas, comment chaque organe agit en synergie.