Suivez un petit groupe de voyageurs en Botswana et Zambie pour un road trip de 4 000 km en mode tourisme responsable : camping sauvage au Kalahari, safaris dans le delta de l’Okavango et le parc de Chobe, rencontres avec le peuple San et guides locaux. Une partie du voyage finance écoles, cliniques et projets solidaires à Livingstone. Un film sur la beauté de l’Afrique… et sur la façon de voyager en respectant la nature et ses habitants.