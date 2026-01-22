Documentaire

La savane cache un ordre bien différent de ce que l’on imagine. Ce documentaire remet en question l’idée selon laquelle le lion serait le véritable souverain de la savane. Fragile, vulnérable et limité dans son espérance de vie, il n’occupe peut-être pas la place que l’on croit.Le film explore les espèces qui, grâce à leur adaptabilité, leur intelligence ou leur capacité à étendre leurs territoires, redessinent en profondeur la hiérarchie africaine : hyènes, chacals, buffles, éléphants, rapaces et bien d’autres.

En s’appuyant sur l’observation du terrain et une lecture plus scientifique des comportements, ce documentaire bouscule les idées reçues et propose un regard nouveau, plus juste et parfois surprenant, sur la faune africaine et ses véritables maîtres.



Un documentaire de Jean-Marc Dauphin