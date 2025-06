Documentaire

Sur la RCEA et l’A9, des chauffards mettent en danger des vies ! Chaque jour, gendarmes et pompiers affrontent des conducteurs imprudents, des accidents mortels et des délits de fuite sur les routes les plus dangereuses de France. Entre excès de vitesse, alcool au volant et comportement irresponsable, ces héros de la route luttent sans relâche pour notre sécurité. Plongée au cœur de l’action avec les forces de l’ordre qui traquent sans pitié les chauffards sur les axes les plus meurtriers.