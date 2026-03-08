18 ans après leur intervention qui mit fin au régime taliban, les Etats-Unis ont annoncé qu’ils retireraient leurs troupes,...
Le harcèlement scolaire est un phénomène encore peu connu en France. Pourtant, plus de 10% des élèves subiraient des...
« L’Allemagne est le plus grand bordel d’Europe ! » Une phrase qui peut choquer dans la bouche de la présidente...
Sidération, peur et espoir, les Iraniens ont vécu les premiers jours de guerre partagés entre des sentiments contradictoires. Manifestations...
Le Qatar est minuscule en superficie, mais énorme en ambition. Des gratte-ciel émergent du désert. Les bédouins troquent leurs...
Un an après son désarmement, l’organisation ETA s’est officiellement auto-dissoute le 4 mai 2018. C’est Josu Urrutikoetxea qui a...
La taille impressionnante des grands journaux japonais et l’importance de leurs tirages sont des phénomènes qui continuent de surprendre...
Au large des côtes de la Tanzanie, bienvenue sur l’archipel de Zanzibar, « la perle de l’Océan Indien »...
Aujourd’hui en France, près de 250 000 personnes sont sans domicile fixe, 30 000 rien qu’à Paris. De plus...
Pour repousser les clandestins de passer la frontière, en Arizona, des milices privées se sont formées. Elles agissent en...
Allumer la lumière. Eteindre la télévision ou l’ordinateur. Des gestes anodins. L’electricité, un confort avec lequel nous vivons depuis...
Situé tout près du cercle polaire, l’Islande est connue pour la rudesse de son climat. Et pourtant, c’est le...
Ils sont bénévoles et ils ne supportent plus le spectacle de ces misérables qui dorment dans les nuits glacées...
Après le génocide, le Rwanda est devenu l’un des pays les plus féministes au monde. Un documentaire de RTFrance
Au Gabon, la forêt recouvre 80% du pays. Elle est encore en partie impénétrable. Pourtant, des routiers doivent la...
En Iran, la pénurie d’eau devient une urgence nationale. Comment la république islamique a-t-elle sacrifié cette ressource vitale ?...
Rachel et Alexis habitent à Achères dans les Yvelines, à l’ouest de Paris. Tous les matins, c’est la course...
Yuri, Ihor, Tatiana, Julia, Viktor, Dmitri et Ana sont issus de différentes régions et origines : Ukrainiens, Transnistriens ou...
En septembre 2017, Irma, le plus puissant ouragan jamais enregistré aux Antilles, ravage Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les dégâts sont...
L’expérience de quatre français qui, pour tourner la page et changer radicalement de vie, connaître l’aventure ou tout simplement...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site