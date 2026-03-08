Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Afghanistan : retour à la case départ 18 ans après leur intervention qui mit fin au régime taliban, les Etats-Unis ont annoncé qu’ils retireraient leurs troupes,...

Documentaire Sa vie est détruite à cause d’un manipulateur Le harcèlement scolaire est un phénomène encore peu connu en France. Pourtant, plus de 10% des élèves subiraient des...

Documentaire Prostitution en Europe : légaliser ou interdire ? « L’Allemagne est le plus grand bordel d’Europe ! » Une phrase qui peut choquer dans la bouche de la présidente...

Documentaire Iran : récit des premiers jours de guerre Sidération, peur et espoir, les Iraniens ont vécu les premiers jours de guerre partagés entre des sentiments contradictoires. Manifestations...

Documentaire Qatar : ambition et démesure Le Qatar est minuscule en superficie, mais énorme en ambition. Des gratte-ciel émergent du désert. Les bédouins troquent leurs...

Podcast Comment finir une guerre Un an après son désarmement, l’organisation ETA s’est officiellement auto-dissoute le 4 mai 2018. C’est Josu Urrutikoetxea qui a...

Conférence Être journaliste au Japon La taille impressionnante des grands journaux japonais et l’importance de leurs tirages sont des phénomènes qui continuent de surprendre...

Documentaire Zanzibar : une perle océanique dévorée par le tourisme Au large des côtes de la Tanzanie, bienvenue sur l’archipel de Zanzibar, « la perle de l’Océan Indien »...

Documentaire Le Fleuron: un port d’Attache pour sans-logis à Paris Aujourd’hui en France, près de 250 000 personnes sont sans domicile fixe, 30 000 rien qu’à Paris. De plus...

Documentaire Arizona : la chasse aux clandestins Pour repousser les clandestins de passer la frontière, en Arizona, des milices privées se sont formées. Elles agissent en...

Documentaire Togo : quand la terre s’éclaire Allumer la lumière. Eteindre la télévision ou l’ordinateur. Des gestes anodins. L’electricité, un confort avec lequel nous vivons depuis...

Documentaire En Islande, le boom de légumes Situé tout près du cercle polaire, l’Islande est connue pour la rudesse de son climat. Et pourtant, c’est le...

Documentaire Maraudeurs, le coeur sur la main Ils sont bénévoles et ils ne supportent plus le spectacle de ces misérables qui dorment dans les nuits glacées...

Documentaire Rwanda Site FR Après le génocide, le Rwanda est devenu l’un des pays les plus féministes au monde. Un documentaire de RTFrance

Documentaire Gabon, la forêt maudite Au Gabon, la forêt recouvre 80% du pays. Elle est encore en partie impénétrable. Pourtant, des routiers doivent la...

Documentaire L’Iran à court d’eau En Iran, la pénurie d’eau devient une urgence nationale. Comment la république islamique a-t-elle sacrifié cette ressource vitale ?...

Documentaire Trains de banlieue, la galère sur toute la ligne Rachel et Alexis habitent à Achères dans les Yvelines, à l’ouest de Paris. Tous les matins, c’est la course...

Documentaire Ukraine en ruine : les répercussions de la guerre Yuri, Ihor, Tatiana, Julia, Viktor, Dmitri et Ana sont issus de différentes régions et origines : Ukrainiens, Transnistriens ou...

Documentaire Sale temps pour la planète – Antilles, la vie après Irma En septembre 2017, Irma, le plus puissant ouragan jamais enregistré aux Antilles, ravage Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les dégâts sont...