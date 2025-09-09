Les Rus’ ne parviennent pas à prendre Constantinople, mais leur puissance pousse les souverains de la ville à traiter avec eux.
Les Vikings étaient aussi de grands commerçants et ont beaucoup voyagé pour échanger leurs fourrures.
Agnès Sorel est la première favorite officielle de l’histoire de France. Sa mort dans des circonstances troubles a achevé...
Le Machu Picchu, perché dans les Andes péruviennes, fascine chaque année des millions de voyageurs venus du monde entier....
En 1996, l’historien Jacques Le Goff bouleversait l’historiographie en publiant son Saint Louis chez Gallimard. À l’époque, l’ouvrage fut...
Les talents de navigation et de construction navale des Vikings sont peut-être leurs plus grands accomplissements.
Le Moyen Âge souffre encore auprès du grand public d’une image de période sombre, violente et obscurantiste. Cette conception...
L’empereur mongol Kubilai Khan (1215-1294) a unifié son immense empire grâce à une toute nouvelle monnaie, qui n’était faite...
Au temps des chevaliers (le royaume de France à la fin du moyen âge) : Fred passionné par le...
ll y a environ mille ans, le Levant devenait le théâtre d’affrontements violents entre l’Islam et la chrétienté. Ces...
Le Moyen Âge est une période historique fascinante, marquée par des structures architecturales imposantes comme les châteaux forts et...
Le vendredi 13 octobre 1307, il y a près de 700 ans, une opération d’une immense envergure fut menée...
Le 2 août 1346 marque une date clé dans l’histoire de la France et de l’Angleterre avec la Bataille...
Les reines de France n’avaient pas le droit aux chambres privées, ni même aux chambres doubles de nos hôpitaux,...
Filles des premières loupes ou « pierres de lecture » du Moyen Âge monastique, les bésicles accompagnent l’invention du papier et la...
Histoire de la monnaie de la chute de l’Empire Romain à la fin du 13ème siècle.
Selon les Aztèques, la cité de Teotihuacán, dans le bassin de Mexico, représente «le lieu où sont nés les...
Léonard de Vinci est la figure emblématique de la Renaissance. Il est tout à la fois un peintre virtuose...
De l’Alaska jusqu’au Brésil, plongée dans la vie quotidienne des premiers peuples des Amériques, entre culture, science et spiritualité....
Avec des créateurs et des scientifiques d’aujourd’hui, découverte de comment l’esprit du génie italien Léonard de Vinci est en...
Une fois l’empire constitué et protégé, la Chine pouvait se lancer avec plus de sérénité dans les échanges avec...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site