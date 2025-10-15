Documentaire

À environ 100 kilomètres de Moscou, le village de Borodino symbolise la résistance russe à l’envahisseur Napoléon Bonaparte. Mais en 1812, la bataille de la Borodino a été convertie par les bulletins de la Grande Armée de Napoléon en « bataille victorieuse de la Moskova ». Pourtant, celle-ci décimera en masse les grognards épuisés de l’empereur, qui pressentira alors son déclin.

L’historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, explore les dates marquantes de l’histoire, des trésors artistiques ornant la grotte de Lascaux, en 18000 avant notre ère, au coup d’État militaire contre le président chilien Salvador Allende, le 11 septembre 1973. Pour ce faire, il use de son talent de conteur, associé à une animation qui s’appuie sur une riche iconographie, et convoque éclairages de spécialistes et approche réflexive. L’historien bouscule ainsi notre regard sur les événements majeurs et les traces qu’ils ont laissées dans les mémoires, les replaçant dans une perspective globale et assumant les incertitudes de la science historique.

7 septembre 1812, la bataille de Borodino/La Moskova | Quand l’histoire fait dates

Série documentaire (France, 2020, 26mn)

