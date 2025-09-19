Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le parcours de soin en Grèce ancienne Dans la Grèce antique, le parcours de soin relevait d’une conception profondément liée à la religion, à la philosophie...

Conférence L’armée romaine, une armée efficace? L’armée romaine, souvent considérée comme l’une des plus redoutables de l’Antiquité, représente un modèle d’efficacité militaire qui a largement...

Article Carthage, la légendaire adversaire de Rome Située sur les rives baignées par les eaux azurées de la mer Méditerranée, Carthage évoque à la fois le...

Documentaire Cette étrange salle vide aurait servi au culte de Ramsès Ramsès aurait été vénéré un millénaire après sa mort, soit beaucoup plus longtemps que les autres pharaons.

Documentaire La mort dans l’Egypte des pharaons La mort était très importante dans l’Égypte antique, et les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants. Les croyances...

Article Quelle est l’origine des jeux olympiques ? Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques fédèrent les plus grands talents sportifs du globe, orchestrant un vaste ensemble...

Documentaire La fabuleuse fresque d’une villa de Pétra Cette œuvre, récemment restaurée, nous donne un aperçu d’une Pétra luxuriante, fertile et verte.

Documentaire La momie de Séthi Ier, parfaitement conservée depuis plus de 3000 ans Pour atteindre un résultat aussi impressionnant, les embaumeurs ont utilisé plusieurs techniques alliant savoir-faire et matériaux soigneusement choisis.

Documentaire Les spartiates Au VIIe siècle avant Jésus-Christ, alors que la Grèce était divisée en milliers de petites cités indépendantes, l’une d’entre-elles...

Documentaire La momie et ses métamorphoses | Faire l’histoire Comment le désir de conserver les morts a traversé toute l’histoire, de l’Antiquité à nos jours. Proposé par Patrick Boucheron, le...

Article Le nouvel empire ou la grande Egypte Cinq siècles : c’est le temps que durera le Nouvel empire (1567-1085 avant J.-C.). Cinq siècles durant lesquels la...

Documentaire La pyramide oubliée (2/2) A la mort de Kheops, puissant pharaon de la quatrième dynastie dont la pyramide est la plus célèbre du...

Documentaire Jésus, histoire d’un homme – 2 – Martyrs Les autorités romaines sont de plus en plus intolérantes face aux chrétiens. Ils sont désignés comme des cannibales et...

Documentaire Les civilisations disparues – Le mythe de l’Atlantide Il y a 3 500 ans, la plus violente éruption volcanique de tous les temps ébranle la planète. Au...

Conférence Les soldats romains face à la violence de la guerre, par Sophie Hulot On retient traditionnellement des guerres romaines l’image de batailles sanglantes et de combats d’une rare intensité. Pourtant, comment l’armée...

Podcast Akhenaton – 2000 ans d’histoire Akhenaton, dont le nom signifie « Celui qui est utile à Aton », était un pharaon égyptien de la XVIIIe dynastie,...

Documentaire Qatna, la cité oubliée Vers 1800 avant Jésus-Christ, Qatna, cité de l’antique Syrie, profite du déclin temporaire de l’Égypte voisine pour prospérer. On...

Documentaire Ces hommes ont-ils développé une infection pulmonaire dans le tombeau de Toutankhamon ? Deux hommes étant entrés dans le tombeau de Toutankhamon sont morts d’une pneumonie en 6 semaines, venant s’ajouter aux...