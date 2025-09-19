Le chiffre 666 fait référence au diable dans la religion catholique, découvrez son origine historique.
Le chiffre 666 fait référence au diable dans la religion catholique, découvrez son origine historique.
Dans la Grèce antique, le parcours de soin relevait d’une conception profondément liée à la religion, à la philosophie...
L’armée romaine, souvent considérée comme l’une des plus redoutables de l’Antiquité, représente un modèle d’efficacité militaire qui a largement...
Située sur les rives baignées par les eaux azurées de la mer Méditerranée, Carthage évoque à la fois le...
Ramsès aurait été vénéré un millénaire après sa mort, soit beaucoup plus longtemps que les autres pharaons.
La mort était très importante dans l’Égypte antique, et les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants. Les croyances...
Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques fédèrent les plus grands talents sportifs du globe, orchestrant un vaste ensemble...
Cette œuvre, récemment restaurée, nous donne un aperçu d’une Pétra luxuriante, fertile et verte.
Pour atteindre un résultat aussi impressionnant, les embaumeurs ont utilisé plusieurs techniques alliant savoir-faire et matériaux soigneusement choisis.
Au VIIe siècle avant Jésus-Christ, alors que la Grèce était divisée en milliers de petites cités indépendantes, l’une d’entre-elles...
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
Comment le désir de conserver les morts a traversé toute l’histoire, de l’Antiquité à nos jours. Proposé par Patrick Boucheron, le...
Cinq siècles : c’est le temps que durera le Nouvel empire (1567-1085 avant J.-C.). Cinq siècles durant lesquels la...
A la mort de Kheops, puissant pharaon de la quatrième dynastie dont la pyramide est la plus célèbre du...
Les autorités romaines sont de plus en plus intolérantes face aux chrétiens. Ils sont désignés comme des cannibales et...
Il y a 3 500 ans, la plus violente éruption volcanique de tous les temps ébranle la planète. Au...
On retient traditionnellement des guerres romaines l’image de batailles sanglantes et de combats d’une rare intensité. Pourtant, comment l’armée...
Akhenaton, dont le nom signifie « Celui qui est utile à Aton », était un pharaon égyptien de la XVIIIe dynastie,...
Vers 1800 avant Jésus-Christ, Qatna, cité de l’antique Syrie, profite du déclin temporaire de l’Égypte voisine pour prospérer. On...
Deux hommes étant entrés dans le tombeau de Toutankhamon sont morts d’une pneumonie en 6 semaines, venant s’ajouter aux...
Grâce à l’utilisation du char par ses troupes, la dynastie Qin a pu unifier sept royaumes et fonder le...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site