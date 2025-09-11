Documentaire

1958 : La France au bord du chaos politique. La IVème République vacille, paralysée par les querelles partisanes. René Coty, dernier président de cette République en crise, n’a plus d’issue. Jusqu’à ce qu’un homme se lève…

Le Général de Gaulle, retiré de la vie publique, revient en force. En quelques jours, il impose ses conditions : une nouvelle constitution, un changement radical, un pouvoir exécutif renforcé.

Dans ce reportage, découvrez comment De Gaulle a orchestré la naissance de la Vème République, en s’appuyant sur Michel Debré pour redessiner l’architecture politique française.

Entre stratégie, tensions politiques et tournant historique, revivez les coulisses d’un basculement décisif de la démocratie française.